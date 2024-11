Renault E-Tech 4X4 300 cv, superibrido hi-tech e innovativo

Un superibrido da 300 cv sviluppato grazie alle competenze di Renault nel panorama dei veicoli elettrici. Il progetto per lo sviluppo di Rafale ha potuto contare sul sostegno degli esperti di ingegneria, sviluppo e controllo. Ne è nato il gruppo motopropulsore E-Tech 4x4 300 cv: basato sul motore E-Tech 200 cv, la sua produzione ha comportato un certo numero di cambiamenti ambiziosi.

Con una ripresa che passa da 80 a 120 km/h in 4 secondi, la versione E-Tech 4x4 300 cv ad alte prestazioni è dotata della massima espressione tecnica e tecnologica del sistema di propulsione proposto da Renault. Tutti gli esperti che hanno lavorato allo sviluppo - Nicolas Fremau, Alexandre Herrero, Corentin Kerouredan, Octavie Okamba-Diogo e Romain Saulnier - si sono mobilitati, ognuno nella sua area di competenza, per affrontare questa bella sfida.

Tra le sfide affrontate in fase di progettazione sicuramente la necessità di gestire i flussi di energia e la trazione integrale: ''Il motore benzina 3 cilindri da 1,2 litri dell'E-Tech 200 cv ha un picco di efficienza che raggiunge il 43%. Per ottenere 100 cavalli in più, l'unica soluzione poteva essere quella di abbinarlo ad un turbocompressore più grande e aggiungere un motore elettrico supplementare. Per alimentare quest'ultimo e ottenere un'autonomia in modalità 100% elettrica nella guida quotidiana, bisognava prevedere una batteria più potente'' ha sottolineato Nicolas Fremau, esperto del gruppo motopropulsore ibrido alla base della tecnologia E-Tech.

Grazie alla sua modularità, la piattaforma CMF-CD di ultima generazione di Renault Rafale consente di montare un motore elettrico al posteriore e aggiungere una batteria ricaricabile da 22 kWh sotto il pianale. Questa configurazione è ottimale per la distribuzione del peso. I progettisti si sono concentrati inoltre sulla necessità di creare un inedito motore plug-in hybrid: la batteria di Rafale E-Tech 4x4 300 cv è stata appositamente sviluppata per questo modello. Date le tecnologie regolabili disponibili con Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv nell'allestimento Atelier Alpine (4 motori, 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti, frenata rigenerativa e sospensioni controllate), la sfida degli ingegneri è consistita nel semplificare l'utilizzo, in modo da permettere al conducente di concentrarsi sul piacere di guida.

Quest'ultimo dispone di tre menu per personalizzare la sua esperienza al volante: Multi-Sense, E-Save e l'inedito Agility Control. Il conducente può personalizzare le sensazioni di guida sul display multimediale usando Multi-Sense in quattro modalità: Eco, Comfort, Sport e Snow. Inoltre, il pulsante EV Mode, situato sul bracciolo centrale, dà accesso a tre modalità di guida: Hybrid (predefinita), Electric (guida forzata 100% elettrica per una potenza fino a 160 cv e velocità massima di 135 km/h) ed E-Save (con carica della batteria mantenuta sopra al 25% grazie al ricorso al motore termico come generatore).

Nella guida quotidiana, funziona su richiesta come un'auto 100% elettrica, con un'autonomia fino a 105 chilometri (ciclo EV Wltp), mentre per i lunghi viaggi, i consumi si attestano su 0,5 l/100 km con batteria carica e 5,8 l/100 km con batteria scarica nell'allestimento Esprit Alpine, in ciclo Wltp, per percorrere fino a 1.000 km con un solo pieno.



