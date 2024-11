Peugeot annuncia Théo Pourchaire come pilota collaudatore

Il 21enne francese Théo Pourchaire entra a far parte del Team Peugeot TotalEnergies in qualità di collaudatore e pilota di sviluppo per il programma FIA World Endurance Championship (WEC). Si tratta di una figura di spicco tra le nuove leve del motorsport transalpino, avendo trionfato nel campionato di Formula 2 nella stagione 2023. Lo stesso Pourchaire ha avuto la possibilità di mettersi al volante della Peugeot 9X8 durante il rookie test in Bahrain, dove ha mostrato grandi qualità, al punto da meritarsi un ruolo cruciale nello sviluppo e nella preparazione della hypercar del leone per le prossime stagioni.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Théo Pourchaire nel Team Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo - ha affermato Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport - ha dimostrato un grande potenziale e una profonda comprensione delle caratteristiche uniche della nostra vettura".

"Sono molto entusiasta di entrare a far parte di Peugeot Sport come pilota di sviluppo per la prossima stagione - ha spiegato Théo Pourchaire - questa è un'opportunità incredibile.

Lo vedo come un nuovo inizio, perché le gare di endurance sono una nuova sfida per me".



