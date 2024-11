Messico, 'Con i dazi di Trump -17% per l'automotive'

Le case automobilistiche europee e statunitensi potrebbero perdere fino al 17% dei loro profitti annuali combinati se gli Stati Uniti decidessero di imporre dazi sulle importazioni da Messico, Canada e Ue. E' quanto stima un rapporto di S&P Global pubblicato oggi che mette in guardia su possibili cali dei rating di credito. I gruppi General Motors e Stellantis, che assemblano grandi volumi in Messico e Canada, e i fabbricanti premium Volvo e Jaguar Land Rover, che producono principalmente in Europa, sono i più esposti alla minaccia di tariffe elevate, afferma S&P.



