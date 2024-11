F1: fondo sovrano del Qatar investirà nel team Audi

(ANSA-AFP) - DOHA, 29 NOV - Il Qatar avrà una partecipazione nel futuro team Audi di Formula 1, che arriverà nel paddock nel 2026, dopo aver finalizzato l'acquisizione della Sauber. Lo ha reso noto il marchio tedesco a margine del Gran Premio del Qatar. Il Qatar, attraverso il suo fondo sovrano di investimento (Qia), assumerà una "significativa quota di minoranza" nella futura squadra tedesca, diventando così "un investitore e partner a lungo termine", spiega Audi in un comunicato. "L'investimento di Qia fornirà una sostanziale iniezione di capitale, aiuterà a costruire la squadra e aprirà la strada al miglioramento delle infrastrutture per portare la squadra al successo in F1", aggiunge il marchio dei quattro anelli. L'Audi continua a prepararsi per il suo arrivo nel paddock della F1 nel 2026, quattro mesi dopo aver nominato l'italiano Mattia Binotto, ex capo della Ferrari, a capo del suo progetto. Il team Sauber, l'unico a non aver raccolto punti in questa stagione nel mondiale di Formula 1, girerà pagina già nel 2025 con l'arrivo di due nuovi piloti, il tedesco Nico Hülkenberg e il debuttante brasiliano Gabriel Bortoleto, mentre il britannico Jonathan Wheatley diventerà team principal a luglio. (ANSA-AFP).



