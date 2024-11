Domenica ecologica a Roma, 1 dicembre stop auto in Fascia Verde

Blocco del traffico a Roma domenica 1 dicembre per la seconda domenica ecologica prevista dal Comune di Roma per la stagione autunno inverno 2024 2025. Dovranno fermarsi nella zona ZTL "Fascia verde" i veicoli a motore endotermico nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30.

I veicoli interessati dal blocco e le categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti, compresi eventuali cambiamenti di orari a seconda delle necessità, saranno comunicati tramite specifica ordinanza consultabile sul sito del Comune di Roma così come la mappa delle aree interessate dal provvedimento.

Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano di categoria da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, ai motoveicoli a 4 tempi Euro 3 e successivi, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

L'elenco completo delle deroghe è nell'ordinanza del sindaco pubblicata sul sito del Comune.

Anche per questa stagione sono in tutto 5 le domeniche durante le quali le vetture a motore non potranno circolare.

Oltre a quella del 10 novembre e dell'1 dicembre le altre sono in calendario per il 26 gennaio 2025, 16 febbraio 2025 e 23 marzo 2025.



