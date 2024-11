Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI2024 è inno a prestazioni

Dodge ha annunciato l'arrivo della Durango SRT 392 AlcHEMI 2024. Progettato sia per gli appassionati che per i collezionisti, questo modello rende omaggio alle prestazioni di Dodge, offrendo al contempo i più alti livelli di lusso e tecnologia.

La Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024 presenta elementi di design che la contraddistinguono.

Tra questi, anche i freni Brembo SRT gialli per un contrasto visivo evidente, doppie strisce esterne con struttura a nido d'ape con accenti gialli, ma anche un'esclusiva configurazione a sei posti con pelle nera di alta qualità accentuata da cuciture gialle e argento.

Non mancano nemmeno le decalcomanie per parafanghi nere satinate '392' con accenti gialli, i cerchi SRT forgiati Satin Black leggeri da 20 x 10 pollici e i terminali di scarico neri che si abbinano alla griglia Midnight Metallic e agli stemmi del portellone, oltre che alle finiture interne in fibra di carbonio forgiata.

Sotto il cofano batte il motore V8 SRT da 6,4 litri che eroga 475 CV e 637 N m di coppia ed è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. La velocità velocità massima è di 250 chilometri orari. Limitato a 1000 unità, l'AlcHEMI sarà disponibile in quattro colori esterni, ovvero Diamond Black, Destroyer Grey, Vapor Grey e White Knuckle.



