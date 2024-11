Alpine annuncia i piloti Wec per il 2025

Alpine ha comunicato i nomi dei piloti che correranno nella stagione 2025 del Wec, world endurance championship, per migliorare il quarto posto ottenuto dalla A424 che ha debutto tra le hypercar nel 2024. Confermato Charles Milesi, forte di tre presenze nell'Hyperpole, del miglior risultato del team nelle qualifiche e del primo miglior giro in gara della storia di A424, nonostante l'età di soli 23 anni. Continuerà la sua carriera in Alpine anche Paul-Loup Chatin, tornato nella compagine transalpina nel 2024, e con i titoli maturati nell'European Le Mans Series (ELMS) e nell'IMSA in bacheca.

E' pronto per la sua seconda stagione in "Blu" Ferdinand Habsburg, che lo scorso anno non ha preso parte a tutti gli appuntamenti in programma per via di un infortunio. Promosso a ruolo di pilota titolare, invece, Jules Gounon dopo aver disputato nel 2024 quattro gare nel Wec con l'A424 in sostituzione di Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin e Nicolas Lapierre.

Arriva nel team Alpine Frédéric Makowiecki, già vincitore di quattro podi l'anno scorso. Si tratta di un pilota in grado di fornire un gran contributo anche nello sviluppo.

Sempre più uomo squadra Mick Schumacher, che si è lanciato alla conquista del podio con i suoi compagni di squadra alla 6 Ore del Fuji e, nel 2025, mira a sfidare i grandi nomi della categoria.

"Abbiamo selezionato piloti di grande talento, veloci e dotati di capacità di analisi - ha dichiarato Bruno Famin, direttore di Alpine Motorsports - conosciamo bene Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Mick Schumacher, tutti impegnati a fondo nel progetto, Jules Gounon compierà il grande passo diventando pilota titolare dopo essersi preparato lo scorso anno. Frédéric Makowiecki con la sua esperienza, i feedback ed intelligenza in gara, saranno preziosi per consolidare la nostra crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA