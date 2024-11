Al Barsanti e Matteucci Bosch sostiene il premio innovazione

La consegna del premio Internazionale Barsanti e Matteucci alla Ducati - prevista per il 30 novembre a Pietrasanta (Lu) - sarà anche l'occasione per Bosch, che da tempo supporta il comitato scientifico del premio coordinato dallïingegner Stefano Iacoponi, di attribuire il riconoscimento all'innovazione alla Erre Company, azienda leader nell'ambito dell'ingegneria, del design, dei sistemi elettrici ed elettronici e dell'ICT.

Nata nel 2013 dalla visione dell'imprenditore Rosario Radice di creare un'azienda unica e dinamica di matrice interamente italiana, la Erre Company lavora con un approccio da 'atelier', puntando sulla personalizzazione dei servizi che offre al cliente. Conta su un organico di 160 collaboratori, tra le sedi di Moncalieri e Formigine che formano una squadra di ingegneri, designer e tecnici specializzati che lavora in modo integrato e sinergico per offrire proposte complete a 360 gradi nell'automotive e nell'aerospazio, oltre al ferroviario, industriale, healthcare e biomedicale.

"Il Premio Internazionale Barsanti e Matteucci - ha commentato Camillo Mazza, general manager Robert Bosch GmbH Branch Italy in vista della premiazione - continua da anni ad individuare aziende che rappresentano la migliore espressione tecnologica del settore. E questa è la stessa missione del premio speciale all'innovazione attributo dal comitato scientifico. Come Bosch che da sempre vede l'innovazione come uno dei pilastri strategici del proprio sviluppo - ha ribadito Mazza - fedeli allo slogan 'Tecnologia per la vita' cerchiamo con i nostri prodotti e servizi di migliorare la qualità della vita offrendo soluzioni innovative in tutto il mondo".

"In particolare nel settore della mobilità dove restiamo impegnati su tutte le soluzioni di trazione per garantire la cosiddetta neutralità tecnologica. Questo si concretizza sviluppando da un lato componenti per la propulsione di veicoli ibridi, elettrici a batteria o celle a combustibile, dall'altro continuando a migliorare i motori a combustione interna anche con l'utilizzo di carburanti sintetici", Nel ricordare che Bosch utilizza il proprio know-how e continui investimenti in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologiche e sostenibili, il general manager Robert Bosch GmbH Branch Italy ha detto di essere convintio che "per raggiungere gli obiettivi per il clima nel settore dei trasporti, sarà necessaria la totalità delle soluzioni powertrain già disponibili, garantendo la cosiddetta neutralità tecnologica: soluzioni tecnologiche diverse in base alla diversa tipologia di utilizzo". Riferendosi al settore motociclistico, premiato per la prima volta al Barsanti e Matteucci, Mazza ha detto che "questo vale anche nel settore delle due ruote dove le innovazioni si stanno diffondendo sempre di più con il risultato di avere mezzi più ecologici e più sicuri".

"Questo richiederà sistemi completamente nuovi per la mobilità urbana e l'utilizzo sostenibile delle risorse, puntando sicuramente anche sul trasporto intermodale. Bosch sviluppa soluzioni per le città connesse in modo intelligente, che offriranno ai cittadini una migliore qualità di vita e allo stesso tempo ridurranno i consumi di energia e i costi. I mezzi di trasporto dovranno sempre di più integrarsi nel contesto urbano per poter contribuire a risolvere i problemi del parcheggio, della ricarica o del traffico".

