Urso all'Ue, sull'auto tempesta perfetta, agire subito

"Quello che sta accadendo in Europa" all'automotive "è particolarmente drammatico: la rinuncia a realizzare in Europa le gigafactory e nel contempo la chiusura di stabilimenti sull'endotermico. E' in corso una tempesta perfetta: si rinuncia alla via dell'elettrico e nel contempo si chiudono gli stabilimenti per non pagare le penali" al via il prossimo anno con il regolamento Ue. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, al Consiglio Ue competitività.

"Dobbiamo agire e subito", ha rimarcato Urso, che ha promosso con la Repubblica ceca un non paper sul futuro dell'automotive, sostenuto da altre 5 capitali, che sarà al centro del dibattito nelle prossime ore.



