Tutto pronto per la Dakar dei Dacia Sandriders

Dal Rally del Marroco alla Dakar 2025, il team Sandriders di Dacia è pronto a schiacciare nuovamente sull'acceleratore per la gara più leggendaria del campionato del mondo di rally raid, per una sfida con gli avversari tra gli sterrati ma anche con se stessi. Dopo intensi mesi di sviluppo e di affinamento dell'organizzazione della squadra guidata dalla team principal Tiphanie Isnard, il progetto Dacia nel motorsport entra nel vivo, tra peculiarità da gara e rimandi al DNA del marchio, dalle competizioni alle strade di tutti i giorni.

Oggi a Milano si è svolta la presentazione dell'avventura Dacia insieme al pluricampione Sébastien Loeb, che con il resto del dream team Dacia composto da Cristina Gutiérrez e Nasser Al-Attiyah si troverà il prossimo 3 gennaio a dover mettere a frutto tutto il lavoro sin qui svolto da tutta la squadra.

Il celebre pilota di rally, vincitore di ben 9 titoli mondiali, 5 podi alla Dakar, con una lunghissima esperienza nelle corse, sta portando il suo contributo al team, in quanto grande conoscitore del campionato del mondo rally raid. Dopo tanti mesi di preparazione e test, ora l'obiettivo è la vittoria.

"Dopo il successo ottenuto in Marocco - ha commentato Tiphanie Isnard, team principal dei Dacia Sandriders - siamo entusiasti di affrontare la sfida definitiva: la Dakar. Questa gara è leggendaria per la sua spietatezza e per l'immensa capacità di resistenza che richiede sia agli equipaggi che ai veicoli. La nostra squadra ha lavorato senza sosta per prepararsi per gennaio, ma siamo consapevoli che la Dakar è un campionato a sé stante, un appuntamento che ci metterà alla prova".

La Dakar rappresenta una grande opportunità di comunicazione per il marchio Dacia ma anche un banco di prova per soluzioni tecniche e tecnologiche che, in un prossimo futuro, potrebbero esser riversate nella normale produzione di serie, votata da sempre all'outdoor.

L'appuntamento con la Dakar, per Dacia, si inserisce nelle cinque tappe attraverso cui si sviluppa il campionato del mondo rally raid. Oltre all'appuntamento del prossimo 3 gennaio, ci saranno infatti anche l'Abu Dhabi Desert Challenge (Emirati Arabi Uniti dal 21 febbraio), il South African Safari Rally (18 maggio), il BP Ultimate Rally Raid Challenge in Portogallo (22 settembre) ed il Rallye du Maroc il 10 ottobre.

In gara, i piloti Dacia si presenteranno con Sandrider, prototipo che corre nella categoria FIA Ultimate T1+. Si tratta di un prototipo lungo 4,140 metri, largo 2,290 ed alto 1,81, spinto da un motore V6 da 3 litri, sovralimentato con doppio turbo ed alimentato con carburante sostenibile messo a disposizione da Aramco. Il veicolo è in grado di erogare 360 CV ed una coppia massima di 539 Nm.

Per celebrare l'impegno del marchio nel leggendario rally raid, Dacia ha anche prodotto e presentato un esemplare unico di Duster 4x4 in versione Soul of Dakar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA