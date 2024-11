Renault Espace, 3 stili per 3 modi diversi di vivere il suv

A seconda dell'allestimento scelto tra i tre disponibili, gli equipaggiamenti e le dotazioni, ma anche il look esterno ed interno di Renault Espace risultano molto diversi.

Tre versioni stilisticamente differenti e ben tre motivi per conquistare i clienti, in base alle loro esigenze precise.

Nell'allestimento Techno, la lama anteriore è verniciata in tinta carrozzeria. Le cornici dei finestrini presentano una cromatura lucida, mentre le barre tetto sono in alluminio satinato. I cerchi hanno un diametro di 19", mentre le sellerie sono in tessuto 100% riciclato. Nell'allestimento Iconic, la calandra, le cornici dei finestrini, la lama anteriore e le barre da tetto sono nere. Le dimensioni dei cerchi raggiungono 20".

L'abitacolo si arricchisce di sellerie in pelle grigio sabbia chiaro e la plancia di un inserto in vero frassino. Nuovo Espace Esprit Alpine vanta un look sportivo, con la calandra a scacchiera e cerchi in alluminio "Daytona" da 20". Le cornici dei finestrini, le barre tetto e i loghi anteriori e posteriori sono neri.

Nel paraurti anteriore, la fascia orizzontale e la lama sono di color grigio satinato. La tinta carrozzeria Grigio Scisto satinato è disponibile, in opzione, esclusivamente per questo allestimento.

All'interno, l'allestimento Esprit Alpine si distingue immediatamente per i battitacco marcati Alpine e per la "A", emblema di Alpine, sui poggiatesta. I sedili, la plancia, i pannelli delle porte e la consolle centrale sono rivestiti in Alcantara con cuciture color blu Alpine. Il volante, invece, è ricoperto in pelle Nappa e Alcantara con cuciture blu, bianche e rosse. Le cinture di sicurezza nere sono arricchite dal bordino blu. Infine, la pedaliera è rivestita in alluminio.

I prezzi partono da 42.200 euro per la Techno fino ai 47.200 della Iconic (si arriva a 48.700 per la versione sette posti abbinata al full hybrid).



