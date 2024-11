Nissan, un nuovo simulatore per vincere in Formula E

Nissan si prepara per affrontare la nuova stagione di Formula E, che si correrà con le monoposto GEN4 ulteriormente evolute, attraverso l'utilizzo del simulatore, per integrare al meglio i test in pista. Nello specifico, l'azienda inglese Dynisma metterà a disposizione del team il nuovo sistema Dynisma DMG-1 per ottimizzare il set-up delle vetture in preparazione delle gare. Nei prossimi mesi la partnership tra Nissan e Dynisma si concentrerà sulla personalizzazione di hardware e software del simulatore per renderlo più funzionale alle esigenze del team.

"Il simulatore è uno strumento fondamentale per qualsiasi team di Formula E ed è cruciale disporre della miglior tecnologia disponibile - ha dichiarato Tommaso Volpe, general manager Nissan Formula E e managing director Nissan Formula E Team - con tempi limitati per le prove in pista, i nostri piloti trascorrono molte ore al simulatore che riproduce tutti i circuiti di gara. Dynisma è leader mondiale in questo campo ed è stato naturale avviare una collaborazione con loro".



