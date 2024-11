Cupra Terramar, la firma luminosa distintiva esalta il design

Oltre la carrozzeria, uno sguardo distintivo che non passa inosservato. Se c'è, infatti, una cosa che contraddistingue la Cupra Terramar e la rende riconoscibile, anche al buio, è il suo design.

La firma luminosa del marchio con tre triangoli brilla e si distingue dalla massa, illuminando la strada davanti a sé. Oltre al design, questi fari sono il risultato di un accurato lavoro di ricerca e sviluppo che posiziona il modello come un veicolo di alta gamma.

"Con i suoi 25.000 pixel e la tecnologia Matrix Led Ultra ad alta definizione, la Cupra Terramar ha raggiunto gli standard più elevati di rendimento nell'illuminazione", spiega Magnolia Paredes, responsabile dello sviluppo dell'elettronica d'illuminazione di Cupra.

Una delle principali innovazioni è la funzione automatica Glare-free High Beam, che rileva le auto in arrivo o in transito e le scherma per evitare l'abbagliamento, il tutto senza ridurre la visibilità sulle altre aree della strada. "La nostra tecnologia funziona con precisione millimetrica grazie alla ripartizione della luce emessa dai Led in dodici segmenti separati", afferma Maite París, responsabile dello sviluppo dei fari di Cupra. ''A partire da 30 km/h e con gli abbaglianti attivati in modalità automatica, questi settori luminosi si autoregolano, spegnendosi l'un l'altro in modo intelligente, adattandosi alle esigenze della strada'' aggiunge. In questo modo, si crea un'ombra nel punto esatto in cui il sistema rileva un altro utente, eliminando l'abbagliamento e illuminando le aree circostanti. Dotati di tecnologia ad alta definizione, gli anabbaglianti offrono ulteriori funzioni d'illuminazione innovative. Ad esempio, sulle strade con più di tre corsie, entra in gioco la funzione di base della luce di corsia che "aggiunge una luce supplementare alla vostra corsia e la delimita, adattandosi al tracciato della strada per facilitare la guida notturna", spiega Paredes.

La funzione Indicatore di linea di corsia invece, mira a facilitare i cambi di corsia, "con una linea di luce più potente da un lato o dall'altro e sincronizzata con gli indicatori di direzione, rafforza l'indicazione degli indicatori rendendo gli altri conducenti più consapevoli dell'intenzione di cambiare corsia", dice París. Ma l'assistenza alla guida non finisce qui.

"C'è anche il Lane Change Assist che funziona in coordinamento con il Side Assist della vettura", spiega Paredes. "Disegna una linea di luce di minore intensità sul lato in cui rileva un altro veicolo, per avvisare il conducente che non può cambiare corsia in quel momento", aggiunge. Una funzione che si abbina all'avviso presente nello specchietto retrovisore esterno. Le altre innovazioni nel campo dell'illuminazione spaziano dalla coming/leaving home cerimony, che proiettano animazioni sulla parete di fronte al veicolo quando si apre e si chiude la portiera, alla funzione base della luce di orientamento, alla funzione di base della luce di orientamento, che proietta sul pavimento linee corrispondenti alla larghezza del veicolo, facilitando al conducente la navigazione su strade molto strette. "Dispone inoltre di un avviso di pericolo quando si superano i 65 km/h con una temperatura esterna inferiore a 4ºC", spiega Paredes. Con questa funzione automatica, "l'auto proietta il simbolo di un fiocco di neve sulla strada, integrato da un pop-up sul cruscotto che avverte del rischio di strade ghiacciate", conclude París. Un'innovazione nella tecnologia d'illuminazione che sarà presto disponibile anche su Cupra Leon e Formentor.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA