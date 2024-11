Bruxelles chiude indagine su tax ruling Fiat in Lussemburgo

La Commissione europea ha chiuso definitivamente tre indagini approfondite su aiuti di Stato nei ruling fiscali sui prezzi di trasferimento concessi dal Lussemburgo a Fiat e Amazon e dai Paesi Bassi a Starbucks concludendo che non hanno concesso alle società dei vantaggi selettivi. Nel 2015 e nel 2017, la Commissione ha rilevato che il Lussemburgo ha concesso vantaggi fiscali selettivi a Fiat e Amazon e i Paesi Bassi a Starbucks, in violazione delle norme Ue sugli aiuti di Stato, rilevando che un tax ruling avesse abbassato artificialmente l'imposta pagata da ciascuna società concedendo un vantaggio selettivo. In tutti e tre i casi le decisioni sono state annullate in giudizio ma le relative indagini erano rimaste aperte. Tenendo conto delle indicazioni della Corte, la Commissione ha adottato oggi tre decisioni definitive che chiudono le indagini.



