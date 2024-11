Borse di studio Unrae a migliori tesi sul marketing automotive

L'Unrae conferma il suo impegno "nella valorizzazione del talento e della ricerca accademica" con la 24a edizione delle borse di studio, assegnando quest'anno cinque riconoscimenti a giovani laureati che hanno sviluppato elaborati di particolare rilievo nel settore automotive. Dal 2000 sono complessivamente 200 i laureati che hanno ricevuto questo riconoscimento.

I premiati sono Jacopo Nicolaj dell'Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza; Riccardo Oliva, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali; Stefano Pomarico, Università degli Studi di Verona, Facoltà Marketing e Comunicazione d'Impresa; Melissa Ripa, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia e Management; Martina Rizzotto, Università di Venezia Cà Foscari, Facoltà di Economia Aziendale.

"Viviamo un momento di trasformazione epocale - spiega Michele Crisci, presidente Unrae - per il settore automotive. La transizione tecnologica, ambientale e sociale sta ridisegnando completamente la mobilità del futuro. Questi giovani laureati rappresentano per noi una risorsa inestimabile: non sono solo talenti emergenti, ma portatori di visioni innovative e riflessioni cruciali che possono orientare le strategie di un comparto in profonda evoluzione. Le loro tesi sono un osservatorio privilegiato sulle traiettorie di cambiamento che attraversano l'industria automotive, dalle soluzioni di mobilità sostenibile all'integrazione delle nuove tecnologie digitali e green".

L'Unrae ha anche lanciato la 25a edizione del bando di concorso per borse di studio, che si rivolge ai laureati dal primo ottobre 2024 al 31 luglio 2025, premiati con una borsa di studio di 1.200 euro e un eventuale stage lavorativo di 6 mesi presso una delle case automobilistiche associate all'Unrae.

Confermato il premio speciale dedicato a una tesi storica sull'Unrae.



