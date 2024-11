Barsanti e Matteucci, a Ducati premio internazionale Pietrasanta

Ducati è la prima casa motociclistica ad aggiudicarsi il premio internazionale Barsanti e Matteucci, il riconoscimento giunto alla XXIII edizione, istituito dal Comune di Pietrasanta (Lucca) con il Rotary Club Viareggio Versilia per ricordare Eugenio Barsanti, co-ideatore del primo prototipo di motore a scoppio insieme a Felice Matteucci. Finora il riconoscimento era sempre andato ad aziende automobilistiche. La cerimonia di consegna del trofeo, realizzato dalla Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, è in programma sabato 30 novembre alle 18, con ingresso libero, nel salone dell'Annunziata all'interno del chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta: a riceverlo sarà l'ingegner Vincenzo De Silvio, direttore ricerca e sviluppo dell'azienda bolognese. "Identità e internazionalità sono le linee che uniscono, idealmente, Pietrasanta e Ducati - dichiara con soddisfazione il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti - realtà entrambe portatrici di un'impronta forte e distintiva, rispettivamente nell'arte e nel mondo delle due ruote e in costante dialogo con il mondo. Il premio 'Barsanti e Matteucci', d'altronde, è dedicato proprio a chi, con la sua genialità, il mondo l'ha cambiato per sempre: è come un ponte tra passato, presente e futuro perché oltre al trofeo per chi ha scritto pagine memorabili di storia sportiva e non, come Ducati".

"ci impegniamo quotidianamente a trasformare la bellezza in tecnologia e la tecnologia in bellezza, dando vita a moto che sono autentiche opere d'arte su due ruote - aggiunge l'ingegnere Vincenzo De Silvio - E' un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci conferma che il nostro impegno verso la continua ricerca di innovazione e perfezione rappresenta la direzione giusta da percorrere". Sarà inoltre consegnato il riconoscimento Innovazione a Erre Company, un'azienda torinese che opera principalmente in ambito automotive e aerospazio. "Ricevere questo premio - afferma il ceo Rosario Radice - ci inorgoglisce particolarmente. È il risultato di un progetto lungimirante di investimenti che ci ha portato all'apertura dei Lab di Moncalieri e Formigine, i due nuovi siti che implementeranno lo spettro dei nostri servizi nell'ambito dei Sistemi elettrici ed elettronici e della sperimentazione". Il premio ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca e Università di Pisa.





