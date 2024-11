Maserati prepara la Gen4 per il Campionato ABB Fia Formula E

La pista è linfa per Maserati che ha confermato il suo impegno nel Campionato ABB FIA Formula E World Championship come manufacturer per la generazione di vetture GEN4, a partire dalla stagione 13 (2026/2027).

Nella storia della casa del Tridente le competizioni sono sempre state fondamentali per l'innovazione e anche in questo caso lo conferma schierandosi sulla griglia di partenza delle monoposto GEN4, che dovrebbe consentire ai produttori ancora più spazio di sviluppo.

La scelta della casa modenese di impegnarsi nel Campionato di monoposto elettriche deriva dalla volontà di sfruttare la pista (e le competizioni) per testare e sviluppare nuove tecnologie elettriche che si traducono in innovazioni per la gamma 100% elettrica Folgore.

"Siamo estremamente orgogliosi di continuare il nostro impegno in una piattaforma tanto prestigiosa ed innovativa come la Formula E. Il legame tra la pista e la strada per il nostro Brand è indissolubile e l'evoluzione delle monoposto dimostra quante possibilità di sviluppo ci siano nella mobilità elettrica" ha dichiarato Santo Ficili, CEO Maserati. "Grazie alle competizioni nel ABB FIA Formula E World Championship - ha aggiunto - continueremo a raccogliere importanti sviluppi da trasferire nella nostra gamma 100% elettrica che, ad oggi, è composta dal SUV Grecale Folgore, dall'iconica GranTurismo Folgore e dalla decapottabile GranCabrio Folgore." Ricordiamo che l'impegno di Maserati è iniziato nella stagione 9 (2023) con la monoposto Tipo Folgore, quando sulla griglia di partenza erano schierati i veicoli di terza generazione. E, a partire dall'imminente stagione 11, le vetture presenteranno un aumento significativo nelle prestazioni con la "GEN3 EVO". Questa generazione intermedia è caratterizzata da una potenza massima di 350 kW, dall'intervento della trazione integrale alla massima potenza in momenti specifici della gara e da un recupero fino a 600 kW. Le prestazioni mostrano dei miglioramenti: da 0 a 100 km/h passa in 1,82 secondi, il 36% più veloce del suo predecessore.

Il progetto GEN4 mira a raggiungere un livello di prestazioni ancora più elevato, con trazione integrale permanente e ulteriori incrementi di potenza, per offrire gare più adrenaliniche nella maniera più sostenibile possibile.

