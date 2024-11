Lancia festeggia 118 anni di storia

Sono 118 le candeline da spegnere per Lancia, marchio automobilistico torinese che ha segnato pagine indimenticabili della storia delle quattro ruote con modelli innovativi come la 12 HP, la Lambda e l'Aurelia. Ma non solo, Lancia ha portato l'Italia sul tetto del mondo nei rally con i 15 mondiali vinti. Le celebrazioni del marchio appartenente al gruppo Stellantis si terranno presso la sede a Torino, precisamente in Via Plava, dove i dipendenti potranno sia festeggiare questa ricorrenza insieme al top management, sia conoscere da vicino la Nuova Ypsilon esposta all'ingresso dell'headquarter. Lo stesso coinvolgimento dei dipendenti Lancia si vedrà presso gli stabilimenti di Zaragoza (Spagna) e Poissy (Francia), in un simbolico abbraccio tra coloro che continuano ogni giorno, con impegno e orgoglio, a scrivere una nuova pagina della storia di Lancia. "Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi" ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, proseguendo:"In questi 118 anni di storia, Lancia ha creato vetture belle, innovative e spiccatamente italiane che, nonostante il trascorrere del tempo, continuano a essere nel cuore della gente". Le radici del marchio risalgono al 27 novembre 1906, quando Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi dipendenti Fiat e appassionati di auto, fondarono il marchio Lancia. La prima vettura prodotta nel 1908 è la Lancia 12 HP, un'auto decisamente fuori dagli schemi per il tempo con chassis basso e leggero, munito di trasmissione a cardano, al posto delle catene, e che divenne un vero e proprio successo per l'epoca con più di 100 unità vendute. La fama di Lancia cresce e il marchio supera il primo conflitto mondiale, al termine del quale si succedono altri modelli, tra i quali la Lambda, l'Augusta e l'Aprilia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1950 Lancia presenta l'Aurelia, la prima vettura al mondo a montare un motore V6: trionfa in diverse competizioni e spinge Gianni Lancia, il figlio di Vincenzo, a fondare un reparto corse dedicato alle gare su strada che verrà chiamato Scuderia Lancia. Nel 1956 il marchio si concentra sulle vetture alto di gamma: la Flaminia e la Flavia, prima vettura italiana con motore e trazione anteriore. All'inizio degli anni 70, riprende il reparto sportivo che, con la Stratos, la 037 e poi con la Delta, dominerà per più di 20 anni il mondo dei rally e consentirà a Lancia di entrare nell'Olimpo del Motorsport: 15 Campionati mondiali rally, tre Campionati del mondo endurance costruttori, una 1000 miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Fuori dall'ambito sportivo, al Salone di Ginevra del 1985 debutta la piccola Y10 che cambia il concetto di automobile di classe da città. Un'auto che diventa ben presto una vettura apprezzata, viste le oltre 37 serie speciali, 4 generazioni e il titolo di leader in Italia nel suo segmento. Dallo scorso aprile il testimone è passato alla Nuova Ypsilon, la capostipite della nuova era di Lancia con un design che riprendi alcuni stilemi del passato. Senza dimenticare che è la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., l'interfaccia virtuale e intelligente. E, proprio con Ypsilon, il marchio torinese ha annunciato il ritorno ai rally a partire dal 2025.

