Cupra Formentor, in gamma il nuovo motore 2.0 TSI 265 CV DSG

Cupra Formentor amplia la sua gamma offrendo, in aggiunta alle motorizzazioni già presenti, il nuovo 2.0 TSI da 265 cv (195 kW) con cambio automatico DSG, disponibile nelle due varianti VZ e VZ Extreme.

Rispetto alla nuova Formentor, la versione VZ include le seguenti dotazioni aggiuntive: cerchi in lega da 19" Sandstrom Silver, DCC (controllo dinamico dell'assetto), sedili anteriori avvolgenti in Dinamica con dettagli in similpelle, illuminazione ambientale Smart Wraparound, Keyless Advaced (sistema di accesso senza chiave), videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema "handsfree", sedili anteriori riscaldabili, Torque splitter (solo per la motorizzazione 2.0 TSI da 333 cv), differenziale anteriore (solo per il motore 2.0 TSI da 265 cv) e sistema antifurto. La versione VZ Extreme presenta ora una nuova dotazione standard rappresentata dai cerchi in lega da 19" Sandstrom Copper.

In aggiunta agli equipaggiamenti della Formentor, questa variante include il sistema di navigazione, il nuovo sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti Immersive by Sennheiser, pinze Brembo (per i motori 1.5 e-Hybrid da 272 cv e 2.0 TSI da 265 cv), pinze Akebono (per il 2.0 TSI da 333 cv), fari anteriori Led Matrix, sedili anteriori Cup Bucket, Top View camera 360°, Intelligent Park Assist, Safe & Driving Pack XL - che include side assist (sistema di monitoraggio dell'angolo cieco), exit assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all'uscita dal parcheggio), exit warning (avvisatore acustico e luminoso all'uscita dalla vettura, in caso di pericolo) e lane assist plus con mantenimento del centro corsia - e Precrash assist (anteriore e posteriore). Inoltre, è stato introdotto a listino il gancio traino elettrico con Trailer Assist tra gli equipaggiamenti su richiesta della nuova Cupra Formentor.

La gamma parte da 51.150 euro della versione VZ 2.0 TSI 265 cv DSG da 51.150 euro fino ai 61.950 euro della versione VZ Extreme 2.0 TSI 333 cv 4D DSG mentre per la versione VZ Extreme 1.5 e-Hybrid 272 cv DSG il prezzo di partenza è di 61.850 euro.



