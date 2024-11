Auto da sogno nell'asta RM Sotheby's a Dubai

L'asta di RM Sotheby's di Dubai, in programma per il 1° dicembre 2024, ha un lotto decisamente unico, con auto di ieri e di oggi particolarmente preziose ed affascinanti. Infatti, tra le tante ci sono esemplari che farebbero la fortuna di ogni appassionato e di ogni collezionista. Impossibile non notare la Pagani Zonda 760 LM Roadster completamente personalizzata ed equipaggiata con il 12 cilindri aspirato AMG da ben 760 CV. Il prezzo stimato è di 12 milioni di euro, ma potrebbe anche salire al termine dell'asta.

Un altro pezzo forte è uno dei 20 esemplari della Lamborghini Centenario con soli 163 km all'attivo. Si tratta di un'auto realizzata per celebrare i 100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini, in questo caso in configurazione roadster, per apprezzare maggiormente il V12 aspirato da 6,5 litri da 759 CV.

Il costo stimato è tra 1,7 milioni e 2,3 milioni di dollari.

Per chi l'ha sognata negli anni '90, c'è anche una Jaguar XJ220, rivale della McLaren F1 dalle forme tondeggianti e con un motore V6 3.5 da 542 CV, realizzata in appena 281 esemplari. Con la sua caratteristica livrea Spa Silver ha un costo, stimato, tra i 400 ed i 500 mila dollari.

Rimanendo negli anni '90 è difficile non soffermarsi su una Lancia Delta Integrale Evoluzione Martini 5, precisamente la numero 388 di 400, realizzata per celebrare il quinto mondiale rally consecutivo conquistato dal brand. La livrea è quella che si ispira alla leggendaria vettura da gara, mentre il motore è il 2.0 sovralimentato da 210 CV accoppiato al cambio manuale a 5 marce ed alla trazione integrale. Il prezzo stimato, in questo caso è tra i 130 ed i 150 mila euro.

Nelle proposte moderne spicca, invece, l'Aston Martin Valkyrie, in versione coupé, una delle 150 omologate per la circolazione su strada, con un powertrain ibrido da 1160 CV, che annovera un motore termico V12 firmato Cosworth. Al momento, ha percorso solo 109 km, ed il suo costo si stima che possa arrivare a 3 milioni di dollari. Particolarmente interessante, in questo lotto, anche la presenza di un Cybertruck Tesla, con pellicola in nero opaco, doppio motore elettrico da 600 CV e 550 km di autonomia dichiarata. Un colosso elettrico da 5,7 metri di lunghezza, dal peso superiore ai 3.000 kg, e capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Per questo veicolo è previsto un costo tra i 120.000 ed i 150.000 dollari.



