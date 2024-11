Allerta smog su E-R, da giovedì scattano misure emergenziali

Scattano domani, giovedì novembre, le misure emergenziali per la qualità dell'aria disposte nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini a seguito del superamento della soglia di legge per il Pm10 Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti - fino a diesel euro 5 - nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti d'emergenza - spiega l'Arpae su suo sito - saranno attivi fino a venerdì 29 novembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino 'Liberiamolaria'.





