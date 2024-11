Viabilità nei comuni montani cuneesi, dalla Regione 1,9 milioni

La Regione Piemonte ha destinato un milione e 900.000 euro per migliorare la viabilità in 26 Comuni interamente montani della provincia di Cuneo.

"Questo importante risultato - dichiara il presidente Alberto Cirio - testimonia la determinazione della Regione Piemonte nel sostenere i Comuni montani e le loro comunità, riconoscendo il valore strategico del loro sviluppo infrastrutturale. Grazie a questo stanziamento, assicuriamo un futuro più sicuro e accessibile per chi vive e lavora in queste aree, rafforzando il legame tra la Regione e il suo territorio".

I fondi, assegnati a seguito di un bando pubblico, copriranno un'ampia gamma di interventi, inclusi il ripristino delle pavimentazioni stradali e la manutenzione ordinaria e straordinaria, garantendo risposte puntuali alle esigenze locali.

"Il lavoro congiunto della Giunta regionale e dei nostri tecnici - spiega l'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi - ci ha permesso di individuare i criteri migliori per assegnare risorse essenziali ai territori che più ne hanno bisogno. Questo è il frutto di una collaborazione costante e di una visione condivisa per il progresso delle nostre zone montane".



