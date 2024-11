Urso, 'per l'auto in Europa un bollettino di guerra'

"La situazione è davvero drammatica perché le case dei principali case automobilistiche europee hanno già annunciato la chiusura di interi stabilimenti non solo in Germania, ma anche in altri paesi europei e anche altre case automobilistiche, per esempio americane che producono in Europa hanno annunciato drastici ridimensionamenti delle loro impianti industriali". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine del tavolo sui metalmeccanici. "Insomma in questo momento abbiamo davanti un bollettino di guerra, la chiusura di interi stabilimenti di auto in Europa e la rinuncia ai progetti di realizzare le batterie elettriche nel nostro continente. Dobbiamo intervenire subito - aggiunge Urso- cambiando la politica industriale affinché sia sostenibile per l'impresa e per il lavoro europeo rispetto alla concorrenza, talvolta addirittura sleale di altri continenti".

Il ministro Urso, in vista del Consiglio competitività, ha incontrato a Palazzo Piacentini i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto metalmeccanico per illustrare la posizione italiana sulla revisione dei regolamenti nel settore dell'auto e della siderurgia. Giovedì sarà presentato a Bruxelles il 'non paper' per anticipare di un anno, al 2025, la revisione delle norme comunitarie sulle emissioni di CO2 delle auto. "Il 28, tra poche ore, ci aspettiamo che gli altri paesi europei convergono in questa direzione perché penso che ci siano ormai la consapevolezza in Europa che occorre intervenire subito per cambiare le regole e raggiungere la piena sostenibilità".



