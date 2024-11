Toyota si prepara al Rally Dakar 2025

La squadra corse Toyota si prepara al rally-raid più impegnativo al mondo: la Dakar 2025, in programma dal 3 al 17 gennaio. Ad affrontare le dune e i deserti della penisola arabica durante le 14 tappe di gara ci sarà una squadra composta da sei vetture, che combina l'esperienza e il talento di Toyota Gazoo Racing e Toyota Gazoo Racing South Africa. Sulla scia del successo nel Campionato Mondiale di Rally-Raid del 2024 (W2RC), dove Lucas Moraes e Seth Quintero hanno contribuito alla vittoria di Toyota nel Campionato Costruttori, il team è pronto per la Dakar con la determinazione di portare avanti lo slancio dal W2RC nel nuovo anno. Essendo la prima gara della stagione 2025 del W2RC, il Rally Dakar sarà cruciale per impostare bene del campionato, puntando a un risultato importante che sarebbe vitale per le aspirazioni al titolo della squadra.

Il team ha deciso si applicare una strategia duplice in grado di unire l'esperienza dei veterani alla voglia di distinguersi dei giovani: da una lato l'equipaggio di Toyota Gazoo Racing, rappresentante di Toyota Motor Europe, che presenta giovani promettenti come Lucas Moraes con il suo copilota Armand Monleon, e Seth Quintero con il copilota Dennis Zenz; dall'altro lato, Toyota Gazoo Racing South Africa schiererà una squadra di quattro vetture, che includerà Giniel de Villiers in coppia con Dirk von Zitzewitz, Henk Lategan con il suo co-pilota Brett Cummings, Guy Botterill con il co-pilota Dennis Murphy, e Saood Variawa con Francois Cazalet come co-pilota.

Tutti e sei gli equipaggi gareggeranno a bordo dell'ultima evoluzione del GR DKR Hilux Evo, un veicolo già testato in gara che, pur mantenendo il caratteristico design affidabile e collaudato che ha portato a molteplici vittorie, nella versione 2025 presenta specifici aggiornamenti in termini di qualità, durata e affidabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA