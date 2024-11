Renault Espace, piattaforma CMF-CD per maggiore spazio interno

Da "voiture à vivre" a globetrotter: grazie alla possibilità di configurazione a 5 o 7 posti, nuovo Renault Espace è nato per rafforzare l'offensiva della marca nei segmenti C e D offrendo un'abitabilità interna senza paragoni.

Basato sulla piattaforma modulare CMF-CD dell'Alleanza, può contare su un ampio spazio anche per le file posteriori, abbinato all'ottimizzazione specifica dello spazio interno. Con una lunghezza di 4,72 metri, ossia 14 cm in meno rispetto alla generazione precedente, l'abitabilità fino alla terza fila è aumentata raggiungendo i 2,48 metri. Quest'accorgimento va a vantaggio soprattutto dei passeggeri della seconda fila, dove lo spazio per le ginocchia arriva fino a 321 mm.

Anche ai passeggeri della terza fila (7 posti disponibili gratuitamente al momento dell'ordine) è stata riservata grande attenzione. Dispongono, infatti, di due sedili con uno spazio per le ginocchia di 128 mm e della massima accessibilità, grazie alla funzione Easy Access che permette di far scorrere la seconda fila su 260 mm ed incrementare l'inclinazione dello schienale.

Per sfruttare al meglio il volume interno, Espace si è dotato per la prima volta, nella seconda fila, di una panchetta scorrevole, suddivisa in due parti indipendenti con una proporzione di 2/3 - 1/3, che a seconda delle necessità consente più spazio per gli occupanti o, in alternativa, per i loro bagagli.

I sedili della terza fila sono ripiegabili nel pianale. La semplicità d'uso di questo dispositivo consente, facilmente e in qualsiasi momento, di portare la capacità di nuovo Espace a 7 posti o di ampliare al massimo il volume del bagagliaio offrendo una capacità di carico massima di 1.818 litri (nella versione a 5 posti con la panchetta della seconda fila ripiegata), 777 litri nella versione a 5 posti con la panchetta fatta scorrere al massimo in avanti e 159 litri nella versione a 7 posti, con la terza fila in posizione. Per ottimizzare il volume posteriore disponibile ed ottenere un fondo piatto che faciliti il carico, la seconda fila può essere facilmente ripiegata 2/3-1/3 partendo dal portabagagli e usando le maniglie Easy Break.

Espace è assemblato nello stabilimento di Palencia, in Spagna, che per circa un anno e mezzo ha subito profonde trasformazioni per dotarsi di impianti più innovativi e controlli di qualità più rigorosi, per soddisfare parametri ambientali sempre più stringenti. Si sono aggiunti altri 400 robot all'avanguardia ai 900 già esistenti. Il sito dispone di tutte le attrezzature necessarie per la produzione sulla piattaforma CMF-CD, per la verniciatura satinata (la tinta Grigio Scisto satinato è specifica dell'allestimento Esprit Alpine) e per i controlli di qualità dedicati ai veicoli iperconnessi.

Grazie alla piattaforma CMF-CD condivisa con Austral, nuovo Espace è ribassato di 32 mm e più leggero di 215 kg rispetto al modello precedente. Circa la metà della riduzione di peso è dovuta alle dimensioni più contenute, nonostante l'abitabilità sia stata preservata. Il resto è essenzialmente dovuto alla motorizzazione E-Tech Full Hybrid, più leggera rispetto ai diesel della precedente generazione, agli assali e ai sedili meno pesanti. Questa soluzione tecnica è associata all'ottimizzazione dell'aerodinamica ottenuta grazie al design dei nuovi retrovisori, alla linea del tetto spiovente che si conclude con un alettone e alla presenza di prese d'aria nel paraurti posteriore che migliorano la resistenza.



