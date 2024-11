Il marchio Temperino torna con un quadriciclo elettrico

Il marchio italiano Temperino Automobili torna dopo un secolo dalla chiusura con un progetto che guarda al futuro della mobilità. Non sarà più un'automobile a lasciare l'impianto produttivo bensì un quadriciclo elettrico pesante a due posti di categoria L7e quindi con guida a 16 anni con patente B1.

Il 2025 sarà l'anno del ritorno di Temperino con la presentazione a settembre della Eco-vetturetta Temperino, un progetto guidato da Lazzaro Garella, amministratore unico e titolare del marchio, che rappresenta un omaggio alla tradizione torinese e piemontese dell'automobile, reinterpretata con uno sguardo al futuro.

"Con la nuova Eco-Vetturetta Temperino vogliamo riportare in vita lo spirito pionieristico che ha reso la Temperino un marchio leggendario," ha dichiarato Lazzaro Garella, amministratore unico di Temperino Automobili. "Non si tratta solo di celebrare il passato, ma di creare un prodotto che guardi al futuro, capace di offrire innovazione, eleganza e sostenibilità".

Il concept della Eco-vetturetta Temperino è stato disegnato da Giorgio Caprioglio unendo caratteristiche tecniche moderne con attenzione al design. Il quadriciclo monta un motore elettrico da 15 kW (20 cv) con un'autonomia dichiarata di circa 200 chilometri con una singola carica. La velocità massima è di 80 km/h. Mentre il prezzo di listino sarà compreso tra i 13.000 e i 15.000 euro in base all'allestimento scelto.

È già stata annunciata una versione "Torino allestimento Lenci", che celebra la tradizione artigiana torinese con la presenza di dettagli stilistici del passato. Altre versioni sono già in fase di sviluppo con collaborazioni di eccellenze torinesi, come la decappottabile in uscita nel 2026 e la Temperino Barchetta 8/10 prevista per il 2027 che sarà ispirata al primo modello storico della Temperino, la celebra 8/10 HP che vantava un peso di 300 kg.

