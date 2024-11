Controlli Polstrada in Piemonte, scoperti illeciti in autofficine

La polizia stradale ha condotto una vasta operazione di contrasto al riciclaggio di autoveicoli e gestione illegale dei rifiuti in Piemonte, con controlli nell'area metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Cuneo e Verbania. Sono state identificate 36 persone, di cui tre denunciate in stato di libertà per reati connessi alla gestione illecita di rifiuti e altri crimini. Le sanzioni amministrative comminate superano i diecimila euro. Tra i principali risultati, a Torino è stata chiusa una carrozzeria abusiva, con sequestro di attrezzature e contestuale denuncia per ricettazione. A Cuneo, in collaborazione con Arpa Piemonte, sono emerse irregolarità in un centro di recupero metalli, con violazioni ambientali relative allo sversamento di liquidi inquinanti. Nel Verbano Cusio Ossola sono state rilevate irregolarità amministrative in una rivendita auto, mentre ad Alessandria un autosalone è stato sanzionato per deposito incontrollato di rifiuti. L'operazione rientra nell'azione di prevenzione della Polizia di Stato contro i crimini ambientali, fenomeni che rappresentano da decenni una fonte di profitto per le organizzazioni criminali e che minacciano la salute dei cittadini.



