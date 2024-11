Audi, la nuova nomenclatura del brand

La nuova Audi A5, recentemente presentata alla stampa, ha sottolineato il cambio di tendenza della casa di Ingolstadt per quanto concerne le denominazioni.

Infatti, la vettura in questione va a prendere il posto in gamma della A4 precedente, quella che aveva motori termici ed ibridi e, come l'auto che sostituisce, è declinata sia in variante berlina che wagon. Più avanti, anche la nuova A7 andrà a prendere il posto occupato attualmente dalla A6 berlina e wagon.

Tutto rientra in una strategia che differenzia l'offerta tramite piattaforme dedicate al termico, come quella, rinnovata, della nuova A5, la PPC, acronimo di premium platform combustion; ed all'elettrico, come la nuova PPE, che sta per premium platform electric, appannaggio della nuova A6 e-tron.

Inoltre, anche la A4 e-tron è completamente elettrica e la nuova Q5 è termica ed ibrida. In questo cambio generazionale A3 e Q3 hanno la sigla giusta per rimanere nel posizionamento attuale all'interno dell'offerta Audi.



