A Milano nel 2023 meno ingressi nelle ztl, auto più green

Il 2023 è stato l'anno in cui a Milano sono diminuiti gli ingressi nelle ztl di Area C, quella del centro storico, e Area B, che corrisponde a quasi tutta la città. Il report di Amat registra una diminuzione degli ingressi in Area C del 4,19% rispetto al 2022 e del 9,27% rispetto al 2019.

Secondo il Comune è l'effetto del cambiamento delle regole di accesso, con l'entrata in vigore di alcune modifiche con il divieto d'ingresso ad una platea maggiore di veicoli. Per quanto riguarda il tipo di motorizzazione, sono in aumento le auto meno inquinanti: gli Euro 6 rappresentano l'89,4% del parco circolante in ingresso, rispetto al 76,7% del 2022.

In Area B è stata registrata una diminuzione degli ingressi nell'ordine del 3% rispetto al 2022. Il cambiamento più netto è nel cambio di motorizzazione dei veicoli: i diesel sono diminuiti dell'8% (passando dal 40% al 32% tra il 2022 e il 2023), mentre aumentano gli ingressi delle auto elettriche (passando dal 9% al 14%) e a benzina (dal 41% al 43%, per le classi consentite).

Il tasso di motorizzazione a Milano rimane invariato rispetto all'anno scorso, 490 auto ogni mille abitanti. Milano è al di sotto di quello che si registra in Italia (pari a 683).

Sul fronte del trasporto pubblico c'è una progressiva crescita, con numeri che si avvicinano al pre Covid. Le linee metropolitane registrano un numero di persone che hanno varcato i tornelli per il 2023 pari a oltre 331 milioni di passeggeri all'anno. Le zone a traffico limitato hanno visto nel 2023 un incremento del 12,7% rispetto al 2019, mentre le aree pedonali si attestano su un più 17,8%, sempre a confronto con il 2019. Sulle zone a 30 km/h nell'ultimo quinquennio c'è stato un cambio di marcia che ha portato a una crescita del 19,8%, con 195 mila metri quadrati in più rispetto al precedente report.

In crescita anche le piste ciclabili, nel 2023 c'erano 328 chilometri di itinerari ciclabili, con un aumento del 45,1% in 5 anni. L'11% della rete stradale urbana è interessata da questi itinerari.



