Urso, 'rivedere meccanismo penalità auto ma in contesto risorse'

Per avere in Europa un'industria dell'auto competitiva "dovremo anche certamente rivedere il meccanismo delle penalità che rappresentano la punta dell'iceberg. Ma questo non basta". È quello che ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Berlino, in conferenza stampa con il collega tedesco Robert Habeck. "Non basta rivedere soltanto il meccanismo delle penalità, che sta portando alla chiusura di stabilimenti in Europa. È necessario anche rimuovere l'iceberg sotto la superficie dell'acqua, che non si vede e che fa affondare le navi". "Perciò siamo disponibili a rivedere il meccanismo delle penalità all'interno di un contesto generale - ha continuato - che punti a investire risorse significative sull'industria dell'auto, per tornare competitivi e recuperare il ritardo di dieci anni con la tecnologia green cinese". "Gli incentivi - ha concluso - devono essere europei, stabili e duraturi nel tempo per avere efficacia, altrimenti si limitano a drogare il mercato e a far sbandare le politiche delle singole case d'auto".



