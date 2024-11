The I.C.E. St. Moritz si prepara per l'edizione 2025

L'arrivo della stagione invernale in Engadina fa partire il count down per The I.C.E. St. Moritz, tra i concorsi di eleganza più attesi della stagione che unisce stile ed eleganza nella città di St. Moritz a 1800 metri di altitudine. La prossima edizione è in programma dal 21 al 22 febbraio 2025 con numerose conferme delle edizioni passate unite ad novità inedite.

Il lago ghiacciato della famosa località Svizzera di St.

Moritz sarà nuovamente il centro nevralgico dell'evento che prevede, come da tradizione, l'alternarsi di momenti di esposizione statica ad attività dinamiche davanti a un pubblico limitato di persone.

Tra le novità dell'edizione 2025, l'ampliamento del programma che comprende eventi per la città non solo legati al mondo automotive bensì più allargati ai vari aspetti di lifestyle.

Confermato anche il premio "Best in Show" attribuito da una giuria di esperti alle cinque categorie in gara in questa edizione: Barchetta on the Lake, le auto scoperte biposto; Open Wheels, le monoposto costruite per la guida in pista negli anni '50-'70; Concept Cars & One Offs, esemplari unici o realizzati tailor-made; Icons on Wheels, icone di epoche e tendenze senza tempo; infine, Racing Legends, protagoniste in ambito racing.

