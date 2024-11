Nuovo Renault Espace diventa suv ma non rinuncia all'abitabilità

Fedele alle sue doti di abitabilità interna e ampio spazio che da sempre lo contraddistinguono, dal 1983 ad oggi Espace ha cambiato 'volto' senza però rinunciare alla sua 'anima'. E infatti, prima rivoluzionario e poi visionario, Espace si è evoluto al passo con i tempi diventando un suv dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell'allestimento Esprit Alpine. 'Nuovo Renault Espace è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix. Ha lo stesso Dna delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l'abitabilità e la luminosità. Ma si è trasformato, per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, con una motorizzazione ibrida di riferimento e un'esclusiva esperienza multimediale'' ha precisato Fabrice Cambolive, ceo della marca Renault. Esternamente, con la calandra verticale, il cofano scolpito, la linea del tetto spiovente e l'alettone posteriore, nuovo Espace vanta un design atletico esaltato da tre stili diversi, in funzione dell'allestimento prescelto imponendosi sul mercato come la scelta definitiva per le famiglie a caccia si suv spaziosi. Ed è proprio dai suv che prende in prestito le sue sembianza, sfoggiando un design assolutamente incisivo.

All'anteriore, la calandra è costituita da barre verticali negli allestimenti Iconic e Techno. Insieme alla lama del paraurti, questo design conferisce distintività a nuovo Espace.

Nell'allestimento Esprit Alpine, la calandra assume la forma di una scacchiera, strizzando l'occhio alla sportività.

La parte inferiore presenta tutte le caratteristiche tipiche dei suv, con passaruota ampliati e la linea di cintura della scocca verniciata in nero lucido per una maggiore eleganza.

L'abitabilità interna è visivamente esaltata dallo sbalzo posteriore allungato e dal lunotto posteriore verticale. Il posteriore è caratterizzato dall'alettone presente oltre il tetto, dalle prese d'aria laterali e dalle due sottili barre cromate del paraurti. Infine, i gruppi ottici conferiscono a nuovo Espace un look high-tech visivamente molto ricco, soprattutto al posteriore, dove i fari si prolungano fino al logo. Questa firma luminosa trasversale conferisce più carattere al veicolo. Con la tecnologia micro-ottica, l'effetto 3D olografico di grande precisione, vibrante e molto realistico, offre a nuovo Espace una notevole personalità.

In funzione dell'allestimento scelto tra i tre disponibili, gli equipaggiamenti e le dotazioni, ma anche il look esterno ed interno sono molto diversi. Tre versioni stilisticamente molto diverse, tre motivi per farsi conquistare. Nell'allestimento Techno, la lama anteriore è verniciata in tinta carrozzeria. Le cornici dei finestrini presentano una cromatura lucida, mentre le barre tetto sono in alluminio satinato. I cerchi hanno un diametro di 19", mentre le sellerie sono in tessuto 100% riciclato. Nell'allestimento Iconic, la calandra, le cornici dei finestrini, la lama anteriore e le barre da tetto sono nere. Le dimensioni dei cerchi raggiungono 20". L'abitacolo si arricchisce di sellerie in pelle Grigio Sabbia Chiaro e la plancia di un inserto in vero frassino.

Nuovo Espace Esprit Alpine vanta un look sportivo, con la calandra a scacchiera e cerchi in alluminio "Daytona" da 20". Le cornici dei finestrini, le barre tetto e i loghi anteriori e posteriori sono neri. Nel paraurti anteriore, la fascia orizzontale e la lama sono di color grigio satinato.

All'interno, l'allestimento Esprit Alpine si distingue per i battitacco marcati Alpine e per la "A", emblema di Alpine, sui poggiatesta. I sedili, la plancia, i pannelli delle porte e la consolle centrale sono rivestiti in Alcantara con cuciture color Blu Alpine. Il volante, invece, è ricoperto in pelle Nappa e Alcantara con cuciture blu, bianche e rosse. Le cinture di sicurezza nere sono arricchite dal bordino blu. Infine, la pedaliera è rivestita in alluminio.



