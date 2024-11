In vendita per beneficenza la Barracuda di Lando Norris

La Plymouth Barracuda del 1973 che Lando Norris ha guidato a margine del recente Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, sarà venduta su eBay e il ricavato sarà devoluto ad una causa benefica. L'esemplare di muscle car è quello rifinito in Papaya Orange, firmato dal pilota della McLaren e nato dalla collaborazione di eBay con McLaren F1.

In occasione dello scorso GP ad Austin, i due marchi si sono riuniti per trasformare una 'semplice' Barracuda in un'auto che potesse rappresentare lo spirito e la competizione del campionato di Formula Uno. Gli aggiornamenti dei quali l'auto è stata protagonista sono stati recuperati attraverso eBay Motors, che ha garantito le parti appropriate per la costruzione.

Per cominciare, la vettura in origine era rifinita in color argento, quindi doveva essere trasformata dal punto vista cromatico verso le tonalità del team di F1. Non potevano poi mancare tutta una serie di aggiornamenti esterni, dai cerchi agli pneumatici, passando per i fari e numerosi dettagli nell'abitacolo, compreso un volante in legno.

Per aggiudicarsi la particolare versione di Plymouth Barracuda su eBay, le quotazioni hanno raggiunto quota 70.200 dollari. I proventi della vendita saranno devoluti ad iniziative benefiche attraverso la Society of Women Engineers.



