In Brasile successo per Fiat Mobi: superate le 600.000 unità

Con il traguardo di 600.000 unità prodotte, di cui mezzo milione vendute in Brasile, Fiat Mobi si conferma come una delle utilitarie di maggior successo del Sudamerica. La citycar della Casa italiana ha nei bassi consumi oltre che nella versatilità e nello stile distintivo, alcuni dei suoi punti di forza.

Prodotta nel Polo Automotivo di Betim, progettata sulla piattaforma evoluta dell'ultima generazione della Fiat Uno, questo modello detiene localmente il 47,7% delle quote del segmento A e figura stabilmente nella top ten di vendite brasiliana, sin dal lancio del 2016.

Lunga 3,56 metri, disponibile negli allestimenti Like e Trekking, la versione 2025 viene proposta con l'intramontabile motore a 8 valvole 1.0 Evo Flex da 75 Cv.

"La nostra Fiat Mobi è un successo ovunque vada - sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Brand Fiat per il Sud America, in relazione alle vendite carioca -. Nei suoi otto anni di vita, ha già conquistato il cuore di più di 500 mila clienti.

Grazie al suo design moderno, con caratteristiche forti e personalità insolite nel segmento, non passa inosservata, collezionando premi negli ultimi anni, la preferenza dei brasiliani e viene esportata in altri 12 Paesi della regione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA