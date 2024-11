Habeck, flessibilizzare penalità clima auto per aiutare imprese

Il ministro dell'Economia Robert Habeck vuole evitare potenziali sanzioni climatiche dell'Ue per i produttori di automobili per un valore di miliardi. A Berlino, in conferenza stampa con il suo omologo italiano Adolfo Urso, il politico dei Verdi ha ipotizzato che eventuali multe nel 2025 possano essere compensate dal superamento delle quote da parte delle case automobilistiche nel 2026 e 2027. Habeck sarebbe a favore di una flessibilizzazione delle penalità, in modo che le case automobilistiche siano incentivate ad andare avanti, ma non debbano pagare multe miliardarie in "questa situazione così difficile per loro".



