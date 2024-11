Salvini, lavoriamo a ricalibrare pedaggi autostradali

"Stiamo lavorando alla riforma delle Concessioni Autostradali per ricalibrare il costo del pedaggio".

Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo all'Assemblea di Confartigianato. "Pensiamo anche - ha aggiunto - a riequilibrare il servizio degli autogrill perché l'autotrasporto non sia considerato un problema".

