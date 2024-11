Italtrans e Prometeon alla Dakar 2025 con Danilo Petrucci

Italtrans, azienda leader nei trasporti su strada per la grande distribuzione, e Prometeon Tyre Group, produttore di pneumatici per truck, bus, macchine agricole e movimento terra, annunciano congiuntamente il rinnovo della partnership in vista della Dakar 2025.

Grazie ad un accordo esclusivo, Prometeon porta Petrucci a gareggiare nuovamente alla Dakar, questa volta non a bordo di una moto bensì di un camion, alternandosi alla guida con Claudio Bellina, pilota principale alla sua 17ma Dakar, e il navigatore Marco Arnoletti con Italtrans Racing Team - Rally Division con il truck numero 608.

L'appuntamento con il rally Dakar è per il 3 gennaio 2025 quando da Bisha, in Arabia Saudita, scatterà la 47ma edizione della corsa più dura del mondo. La famiglia Bellina prosegue con passione la sua avventura alla Dakar, un impegno che dura da 16 anni. Quella di Danilo Petrucci è una presenza importante: ternano, classe 1990, Petrucci è considerato 'l'uomo dei quattro mondi' si tratta infatti dell'unico pilota ad aver vinto almeno una gara in MotoGP, in MotoAmerica, in Superbike e alla Dakar.

Questa, per lui, sarà la seconda esperienza al rally più duro al mondo, dopo la partecipazione nel 2022 in sella a una moto con la quale ha conquistato una splendida vittoria di tappa.

Il passaggio dalle due alle quattro ruote rappresenta una sfida inedita per Petrucci, in cui potrà contare sull'esperienza e sull'innovazione tecnologia dei mezzi Italtrans, di Bellina e del suo team, nonché sulle prestazioni affidabili dei pneumatici Prometeon Serie 02 Rally, appositamente progettati per i mezzi pesanti nelle competizioni off-road.

Petrucci si è detto "contentissimo di entrare a far parte dell'equipaggio Italtrans. Non vedo l'ora di salire a bordo del truck insieme a Claudio Bellina. La Dakar è una sfida affascinante e sono emozionato di viverla per la seconda volta - ha ribadito Petrucci - Avrò molto da imparare e darò il massimo per aiutare a fare un buon risultato".

A sua volta Roberto Righi, ceo di Prometeon ha sottolineato che "Bellina e Arnoletti formano un team straordinario che unisce passione, talento e competenza, qualità essenziali per affrontare una sfida difficile come la Dakar, dove l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. In questo tipo di competizione per eccellere sono necessari prestazioni di alto livello, spirito di squadra e innovazione tecnologica: valori che Prometeon condivide e sostiene pienamente".

La collaborazione con Italtrans - ribadisce l'azienda - mira a valorizzare la resistenza dei pneumatici Prometeon, progettati per sopportare le condizioni più estreme come quelle offerte dalla Dakar.

Dopo l'ottima prova della passata edizione, che aveva visto per la prima volta le gomme Prometeon Serie 02 sui camion Iveco Italtrans, il mix di esperienza nelle competizioni di Petrucci e Bellina rappresenta uno step in più per testare ulteriormente l'affidabilità e le performance già alte sia di questi pneumatici.



