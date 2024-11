Alla guida senza assicurazione, sequestrata auto a 80enne

Sequestrati dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia, in un mese, 43 veicoli privi di copertura assicurativa, l'ultimo dei quali ad una signora di quasi 80 anni che, da cinque anni, circolava, senza assicurazione, a bordo di una Lancia Ypsilon. L'anziana è stata fermata, ieri mattina, a seguito di un controllo lungo la Statale 9, la Via Emilia durante il quale è emerso come l'auto risultasse scoperta, dal punto di vista assicurativo, dal 2019.

Gli agenti - con la signora a sostenere come la responsabilità fosse da addebitare al proprio assicuratore reo di non averle fatto sapere nulla - hanno sequestrato il veicolo comminando alla 80enne una sanzione di 866 euro oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.

Nel corso dell'ultimo mese, la Polizia Stradale reggiana ha posto sotto sequestro, complessivamente, 43 veicoli, 12 dei quali rinvenuti in un parcheggio pubblico a Casalgrande, nel Reggiano.



