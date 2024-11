Sequestrati al confine 62mila litri benzina e due autoarticolati

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Udine, alla barriera autostradale A23 di Ugovizza (Udine), in entrata nel territorio nazionale, nei pressi di Tarvisio, hanno sequestrato 62mila litri di un prodotto da taglio di benzina di contrabbando e due autoarticolati, denunciando due autotrasportatori polacchi, provenienti dalla Slovacchia.

Nei documenti di trasporto, il prodotto era indicato come "Softening Component", ma si trattava invece di un prodotto assimilabile alla benzina e, pertanto, assoggettabile ad accisa, come emerso dai risultati delle analisi effettuate dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia.

Il ritrovamento di un simile prodotto potrebbe suffragare l'ipotesi di una nuova strategia dei traffici illeciti, dal vero contrabbando di idrocarburi (benzina e gasolio) a quello delle miscele denominate "designer fuels": l'accisa evasa è stata determinata, in oltre 60mila euro.



