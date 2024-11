Salvini, codice strada non è punitivo e serve per ridurre morti

Il codice della strada "non è un codice punitivo" e "conto di ridurre il numero di 3.039 morti sulle strade italiane. Tutti, auto, camion, monopattini useranno maggior buonsenso". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine degli Stati generali della Sanità della Lega in corso a Milano. "A Parigi - ha aggiunto - sono fuorilegge i monopattini. Io non metto fuorilegge nulla, ma sono aumentati gli incidenti" e "stiamo investendo 600 milioni di euro su 1.800 chilometri di piste ciclabili e questo lo ricordo a qualche chiacchierone di sinistra che si riempie la bocca di bicicletta andandoci al parco Sempione la domenica, ma non ci metteva i soldi". "Sulle moto sono contento che siano soddisfatti i motociclisti, perché stiamo investendo i soldi sul guardrail salvavita. Sulle auto so che qualcuno imprecherà quando ci saranno i primi ritiri della patente per i telefonini alla guida, ma preferisco attirarmi due antipatie e salvare due vite, perché il telefonino è la prima causa di incidenti in Italia", ha concluso.



