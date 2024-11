Lamborghini mette in pausa il programma Wec

Dopo la stagione del Wec appena terminata, Lamborghini ha comunicato, in maniera ufficiale, che metterà in pausa i suoi programmi sportivi relativi al mondiale endurance sia per la categoria riservata alle Hypercar, che per la classe LMGT3.

Si chiude, per il momento, l'esperienza della SC63 LMDh nel Wec, che ha portato a termine un campionato di debutto impegnativo con la gratificazione di aver tagliato il traguardo tra le prime 10 vetture che hanno concluso la 24 Ore di Le Mans 2024 e di aver preso parte, per la prima volta, ad una Hyperpole sul circuito del Fuji. Per quanto riguarda la Huracàn, che ha corso nella LMGT3, segnaliamo, nel 2024, un podio nell'appuntamento di Spa-Francorchamps.

La decisione è maturata in seguito al cambio regolamentare della serie, che impone ai brand di correre con due vetture nella classe Hypercar, una scelta che non rispetta i termini e la strategia Lamborghini, che rimarrà impegnata nello sviluppo della SC63 correndo nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship negli Stati Uniti. Inoltre, questa pausa per il WEC in LMGT3 permetterà agli uomini del toro di concentrarsi nello sviluppo della nuova Temerario GT3 per tutto l'anno.



