Il Wec vedrà impegnati 13 costruttori nel 2025

Il Wec, world endurance championship, è destinato a crescere ancora nella prossima stagione nella quale saranno impegnati ben tredici costruttori che si sfideranno nelle due classi del campionato. Così, oltre ad Alpine, Aston Martin, Bmw, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Peugeot, Porsche e Toyota, ecco che arriva Mercedes-AMG, grazie alla partnership con il team italiano Iron Lynx, mentre Aston Martin correrà anche tra le Hypercar con la nuova Valkyrie. Saranno diversi i team che sfideranno Toyota, campione in carica nei costruttori nella classe Hypercar, e la squadra Porsche Penske, che ha trionfato nella classifica piloti con la 963 numero 6. In particolare, Ferrari, oltre a puntare ad un clamoroso tris consecutivo nella 24 Ore di Le Mans, ha tutta l'esperienza per provare a togliere lo scettro a Toyota e Porsche. Cadillac ha raddoppiato il suo impegno con due vetture in collaborazione con l'Hertz Team JOTA, mentre Alpine, Bmw e Peugeot cercheranno di migliorare i risultati dello scorso finale di stagione. L'Aston Martin sarà da tenere d'occhio, visto che punta a bissare il successo assoluto del 1959 nella 24 Ore di Le Mans. La competizione tra i privati, nella classe Hypercar, invece, vivrà del duello tra AF Corse e Proton Competition.

In attesa che venga completata la lista dei piloti, le date delle gare sono state ufficializzate con un calendario che scatterà in Qatar il 28 febbraio ed approderà in Bahrain l'8 novembre, dopo 7 appuntamenti.



