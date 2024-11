Il 24 novembre prima domenica ecologica anti smog a Frosinone

Il 24 novembre scatta la prima delle quattro domeniche ecologiche decise dal Comune di Frosinone in accordo con la Regione Lazio. Le successive si terranno il 19 gennaio, il 9 febbraio e il 23 marzo: in queste giornate è vietata la circolazione dei mezzi privati in centro dalle 8 del mattino fino alle 18 della sera. Il divieto di circolazione nelle domeniche ecologiche si estende a Via dei Volsci (ex Statale 156 Monti Lepini) per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Le limitazioni alla circolazione non riguardano: i veicoli elettrici e i veicoli ibridi; i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, servizi per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria, i servizi pubblici taxi; i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA