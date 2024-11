Formula 1 e Lego, nuovi set dedicati al mondo delle corse

In occasione del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas, il gruppo Lego e Formula 1 svelano la nuova linea di set Lego. Tutti i prodotti saranno lanciati all'inizio del 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della competizione automobilistica più prestigiosa al mondo.

La presentazione dei prodotti è il primo passo della nuova partnership pluriennale tra i due marchi, che connetterà i fan dei mattoncini con quelli dei motori, unendo gli appassionati dei due mondi a livello globale.

Per la prima volta in assoluto, tutte le dieci squadre di F1 saranno presenti nel portafoglio prodotti, compresi i set delle linee Lego Speed Champions, Lego City, Lego Duplo e Lego Collectibles.

I set Lego Speed Champions offrono un'esperienza coinvolgente che unisce i fan alle loro squadre preferite. Inoltre, i patiti dei motori potranno mettere le mani su tutti e 10 i team in miniatura con i set Lego Collectibles, oltre alle show car a marchio F1 e F1 Academy.

Fan più piccoli e genitori possono anche condividere la loro passione per le corse con il nuovo set auto da corsa e piloti Team F1 Lego Duplo Town.

Con la possibilità di ricreare gli scenari da gara, dal trasporto dei veicoli fino alle riparazioni nel garage dei team, al momento della partenza e alle velocissime soste ai box, i fan potranno immergersi nel mondo della F1 come mai prima d'ora.

Infatti, le costruzioni in mattoncini ricche di dettagli permetteranno a grandi e piccoli di usare la loro immaginazione per portare le gare della F1 direttamente nel loro salotto.





