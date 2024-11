MySuzuki è la nuova app per essere sempre connessi

Suzuki ha fatto ha presentato la nuova app MySuzuki, l'applicazione che si rinnova completamente per diventare più facile da utilizzare ed efficace. L'app permette ai clienti di collegarsi con il mondo Suzuki e dà loro l'opportunità di usufruire di numerosi servizi.

Gli utenti registrati possono sfruttare tutte le potenzialità dell'applicazione, mentre chi è curioso può navigare nei vari menù e scoprire informazioni interessanti sul mondo Suzuki. La nuova app è disponibile gratuitamente su App Store per i dispositivi Apple e su Play Store per quelli con sistema operativo Android.

La nuova app MySuzuki, completamente riprogettata e ottimizzata, con una veste grafica inedita, rende più intuitiva ogni operazione. Le principali aree tematiche della piattaforma sono cinque, a cominciare da Home page che mette subito a portata di mano i principali servizi Suzuki e Inbox, dove gli utenti registrati trovano tutte le comunicazioni da parte di Suzuki.

Altre aree sono quelle di Rete Suzuki, che permette di individuare e contattare il concessionario o il riparatore autorizzato più comodo da raggiungere, Supporto che attiva un canale di comunicazione diretto con Suzuki Italia, per finire con Profilo che consente agli utenti registrati di gestire le informazioni personali.

Per chi possiede un'auto, una moto oppure un motore fuoribordo Suzuki, l'app MySuzuki consente di consultare in un attimo il certificato di garanzia e il libretto di manutenzione.

Attraverso il proprio smartphone è possibile richiedere assistenza e prenotare i tagliandi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA