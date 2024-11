Kia festeggia 10 anni di Soul elettrica e guarda al futuro

Era il 2014 quando il marchio sud-coreano Kia iniziava la produzione del suo primo modello elettrico Soul Eco-Electric, che in Italia sarebbe poi arrivato nel corso del 2015.

La versione a zero emissioni di Soul era basata sulla seconda generazione del modello e presentava alcuni dettagli specifici e anche tecnici, come per esempio la scocca rinforzata per accogliere le batterie e la rigidità torsionale aumentata del 27% rispetto alle altre versioni a motore termico.

Oggi, a distanza di dieci anni, sembra passato un secolo pensando ad un'auto elettrica con motore da 81 kW (110 cv) e 285 Nm alimentata da una batteria a polimeri di litio da 27 kWh che garantiva un'autonomia di 210 chilometri (ciclo Wltp). La velocità massima era di 145 km/h e lo scatta da 0 a 100 km/h veniva coperto in 12 secondi.

Alla Soul EV ha fatto seguito la e-Niro finchè nel 2020 Kia ha presentato il Plan S, ovvero il piano strategico che prevedeva dapprima 11 veicoli elettrici (Bev) a livello globale entro il 2027, poi aggiornato a 15 modelli. Anche lo stile è cambiato con l'introduzione del nuovo logo, che riflette le attuali ambizioni di raffinatezza e modernità del brand.

Il 2021 è stato l'anno del lancio di EV6, primo veicolo elettrico della nuova era di Kia basato sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e con caratteristiche tecniche moderne: una batteria da 77,4 kWh abbinata a un powertrain a trazione posteriore o integrale con un'autonomia superiore a 480 km per tutte le varianti unita alla capacità di ricarica ultra-rapida a 800 Volt. EV6 è stata proposta anche in versione sportiva, la GT che vantava 577 cv e 740 Nm di coppia.

Ricordiamo che proprio EV6 ha vinto il premio Car of The Year 2022.

A due anni di distanza dal lancio di EV6 è stato il momento del lancio di EV9 che ha segnato un ingresso del marchio in un nuovo segmento, rivolgendosi al mercato dei Suv premium a tre file di sedili.

Sempre lo stesso anno, all'EV Day di ottobre, evento in Corea che è diventato un appuntamento annuale, Kia ha potenziato la propria strategia globale per i veicoli elettrici ampliando l'offerta con tre nuovi modelli di piccole e medie dimensioni: EV3, EV4 ed EV5. Importante per il mercato italiano ed Europeo è la EV3, suv di segmento B già lanciato nei principali mercati, tra cui l'Italia.

Entro la fine del 2026, Kia mira a vendere un milione di veicoli elettrici a livello globale, che aumenteranno a 1,6 milioni entro il 2030. Inoltre, la casa coreana punta a sviluppare una gamma globale di 15 modelli elettrici entro il 2027, che includerà sia automobili sia veicoli commerciali leggeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA