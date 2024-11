Italiani più digitalizzati ma non abbastanza per la mobilità

Gli italiani sono più digitalizzati e più sensibili alla sostenibilità rispetto allo scorso anno, aumenta la richiesta di mobilità sostenibile ma solo a patto che i costi non ricadano sul cittadino; l'effettivo utilizzo di applicazioni per la mobilità sostenibile rimane ancora limitato e il divario infrastrutturale penalizza i piccoli centri urbani a vantaggio delle grandi città metropolitane.

E' in sintesi quanto emerge dal rapporto "Mobilità Sostenibile 2024", presentato dall'Osservatorio della Fondazione per la sostenibilità digitale in vista della Giornata mondiale del trasporto sostenibile del 26 novembre.

La mobilità sostenibile nei grandi centri vede al primo posto in classifica la Lombardia seguita da Emilia Romagna e Umbria; nei piccoli centri al top c'è la Sicilia seguita da Campania e Lazio. Il rapporto, si legge in una nota, mette in luce il ruolo cruciale delle tecnologie digitali nella trasformazione della mobilità in Italia. Il 75% degli intervistati nei grandi centri urbani ritiene le tecnologie digitali indispensabili per migliorare la mobilità, un dato in linea con quello registrato nei piccoli centri (71%). Tuttavia, l'effettivo utilizzo di applicazioni per la mobilità sostenibile rimane limitato. Solo il 19% degli abitanti dei grandi centri utilizza app di carpooling almeno occasionalmente, contro l'11% dei piccoli centri; il carsharing e il bikesharing sono adottati dal 24% dei cittadini residenti nei grandi centri, ma appena dal 13% nei piccoli centri. Le app di supporto alla mobilità elettrica, come quelle per localizzare le stazioni di ricarica, rimangono ancora poco utilizzate. Tuttavia, cresce la consapevolezza sull'impatto ambientale delle auto ibride ed elettriche: il 65% nei grandi centri e il 56% nei piccoli è "abbastanza" o "molto d'accordo" che queste tecnologie possano abbattere costi e ridurre l'inquinamento.



