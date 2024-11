Imprese italiane per la decarbonizzazione del trasporto pesante

Anfia, Anita, Assogasliquidi-Federchimica e Unem ribadiscono il loro impegno "al sostegno di una mobilità che coniughi sostenibilità ambientale, economica e sociale e consenta di mantenere alta la competitività europea". L'occasione per approfondire e delineare percorsi realistici e pragmatici in grado di garantire il raggiungimento degli sfidanti obiettivi globali di lotta al cambiamento climatico è stata l'evento "Scenari di decarbonizzazione per un trasporto stradale pesante sostenibile e competitivo" organizzato oggi alla Cop29 di Baku, all'interno del Padiglione Italia.

Le associazioni e le imprese l'importanza e l'urgenza di intervenire a livello europeo per modificare la regolamentazione sui target di riduzione delle emissioni dei veicoli, introducendo un carbon correction factor.



