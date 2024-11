Il 6% dei dipendenti Usa di Nissan verso pre-pensionamenti

La Nissan chiederà a circa il 6% dei suoi dipendenti negli Stati Uniti, vale a dire più o meno 1.000 persone, di andare in pensione anticipata entro la fine dell'anno. Lo riferiscono i media locali, nell'ambito del progetto di ristrutturazione globale della casa auto giapponese presentato a inizio novembre, che prevedeva il taglio di 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo, pari a circa il 7% a livello globale. Secondo quanto comunicato dall'azienda, alla fine di marzo impiegava circa 17.000 dipendenti nel secondo mercato automobilistico mondiale. L'utile netto di Nissan è sceso del 93,5% a 19,22 miliardi di yen (118 milioni di euro) nel primo semestre fiscale, a causa dei costosi incentivi necessari alla promozione delle vendite negli Stati Uniti, nel tentativo di ridurre i livelli di inventario dei concessionari, mentre si è andata inasprendo la concorrenza con le auto cinesi. La terza casa auto nipponica, inoltre, non ha nella sua gamma modelli ibridi per il mercato statunitense, ed è stata penalizzata dalla contrazione generale delle immatricolazioni nel Nord America.





