Ford F-150 diventa cattivo con Roush

Roush ha rivisitato il pick-up Ford F-150 2024 donandole una mise molto più aggressiva, grazie ad una nuova griglia specifica dotata di illuminazione ed a prese d'aria funzionali sul cofano, che vanno ad ottimizzare il raffreddamento del motore.

Il cuore del fuoristrada con cassone infatti, con il kit supercharged, arriva ad erogare ben 715 CV, una potenza di solito appannaggio di supercar blasonate. Inoltre, il sistema di scarico attivo Roush Performance offre un sound più deciso.

L'aspetto robusto, impreziosito anche da nuove luci nel paraurti posteriore nasconde sospensioni pensate per una guida impegnata, mentre i cerchi sono da 20 pollici e calzano pneumatici General Tire Grabber A/TX da 33 pollici pensate per affrontare anche i sentieri off-road. L'abitacolo si contraddistingue per i sedili in pelle Roush, per l'illuminazione aggiuntiva, e per l'impianto audio Alpine premium con subwoofer nella parte posteriore, per un'esperienza di ascolto immersiva.



